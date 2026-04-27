Η Εθνική Φρουρά προχώρησε σε επιχείρηση κοινωνικής προσφοράς για τη ρυμούλκηση του ιστορικού πλοίου ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΙΙ, στο πλαίσιο ανάδειξης της ναυτικής παράδοσης της Cyprus.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Εθνικής Φρουράς, το ταχύπλοο σκάφος ΚΕΡΥΝΕΙΑ Ι συνόδευσε το ιστορικό πλοίο σε ένα συμβολικό ταξίδι, στέλνοντας το μήνυμα ότι «το σήμερα ρυμουλκεί το χθες προς το αύριο».

Όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες διαφύλαξης της ιστορικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα στηρίζει και τις δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



