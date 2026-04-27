Συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ της αποκατάστασης του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο πόλης , με συμμετοχή υποστηρικτών του από διάφορες περιοχές της Κύπρου. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου και πορεύθηκαν προς τη Μητρόπολη Πάφου, ζητώντας την επιστροφή του στη θέση του.



Ανάμεσα στα συνθήματα που κρατούσαν οι υποστηρικτές του, ήταν και ένα πανό κατά του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου που έγραφε «Αρχιεπίσκοπε και Συν Αυτώ - Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, το τρις εστίν αιρετικού», «Μανή, Θεκέλ, Φάρες». Οι τελευταίρες τρις λέξεις είναι άγνωστες για μεγάλη μερίδα κόσμου.

Η αραμαϊκή φράση «Μανή, θεκέλ, φάρες» προέρχεται από τη Βίβλο και συγκεκριμένα από το Βιβλίο του Δανιήλ, στο επεισόδιο με το περίφημο «γράψιμο στον τοίχο». Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, κατά τη διάρκεια συμποσίου του βασιλιά Belshazzar στη Βαβυλωνία, εμφανίστηκε μυστηριώδης επιγραφή στον τοίχο, την οποία κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει. Την ερμηνεία έδωσε ο προφήτης Δανιήλ.









Οι λέξεις σημαίνουν ότι οι ημέρες του βασιλιά έχουν μετρηθεί, ότι ζυγίστηκε και βρέθηκε ελλιπής και ότι το βασίλειό του θα διαιρεθεί και θα παραδοθεί σε άλλους. Με απλά λόγια, πρόκειται για προειδοποίηση επερχόμενης πτώσης και τιμωρίας.

Στη σύγχρονη χρήση, η φράση λέγεται μεταφορικά για να δείξει πως πλησιάζει το τέλος μιας εξουσίας, ενός προσώπου ή μιας κατάστασης και ότι έχει ήδη εκδοθεί η καταδικαστική του κρίση.