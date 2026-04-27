Μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 50χρονου, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση ληστείας, που διαπράχθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, 25 Απριλίου, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα άντρα ηλικίας 20 ετών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από το ΤΑΕ Αμμοχώστου, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 50χρονου, εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ, λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα χθες και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 10.00 το βράδυ στις 25 Απριλίου, ενώ 20χρονος κινείτο πεζός σε περιοχή στην Αγία Νάπα, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο του άντρα, ο οποίος στη συνέχεια, υπό την απειλή μαχαιριού, απέσπασε από τον 20χρονο, χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Στην προσπάθεια του 20χρονου να προβάλει αντίσταση, τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι, από το μαχαίρι που έφερε ο δράστης. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.