Στη σύλληψη ύποπτου προσώπου προχώρησαν οι Αρχές αναφορικά με την υπόθεση επίθεσης και της ληστείας υπό την απειλή μαχαιριού προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία συνελήφθη άνδρας ηλικίας 50 ετών ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου καταγγέλθηκε γύρω στις 10.30 από 20χρονο κάτοικο της επαρχίας Αμμοχώστου ότι, 10 λεπτά προηγουμένως, ενώ περπατούσε στην οδό Μάρτας στην Αγία Νάπα, άγνωστο πρόσωπο του επιτέθηκε και τον έριξε στο έδαφος, ενώ υπό την απειλή μαχαιριού, του έκλεψε χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 20χρονος φέρεται να προέβαλε αντίσταση με αποτέλεσμα ο δράστης να τον τραυματίσει στο χέρι. Ο παραπονούμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.