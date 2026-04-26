Ανοικτή είναι η πόρτα για την απόκτηση των ισραηλινών αρμάτων μάχης Merkava ΜΚ3 από την κυπριακή Κυβέρνηση, που είναι δοκιμασμένα σε επιχειρήσεις όπως ο πόλεμος το 2006 στον Λίβανο και στη Γάζα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λευκωσία είναι σε συνεχή επικοινωνία με το Τελ Αβίβ, όχι μόνο για τα Merkava ΜΚ3, αλλά και για την κάλυψη τής χαμηλής ζώνης αεράμυνας με συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, για την αντιμετώπιση των τουρκικών drones και την προστασία του αντιπυραυλικού και αντιαεροπορικού συστήματος BARAK.

