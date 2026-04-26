Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, συνελήφθησαν δώδεκα πρόσωπα για αδικήματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων, απόπειρα εμπρησμού, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 947 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,225 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 48 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 9 καταγγελίες αναφορικά με τους όρους άδειας λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 517 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 232 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 320 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 35 οδηγοί εντοπίστηκαν να θετικοί, ενώ 2 πρόσωπα εντοπίστηκαν θετικά σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 24 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.