Καταγγέλθηκε γύρω στις 10.30 χθες βράδυ από 20χρονο κάτοικο της επαρχίας Αμμοχώστου ότι, 10 λεπτά προηγουμένως, ενώ περπατούσε στην οδό Μάρτας στην Αγία Νάπα, άγνωστο πρόσωπο του επιτέθηκε και τον έριξε στο έδαφος, ενώ υπό την απειλή μαχαιριού, του έκλεψε χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 20χρονος φέρεται να προέβαλε αντίσταση με αποτέλεσμα ο δράστης να τον τραυματίσει στο χέρι. Ο παραπονούμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.