Στα άκρα οδηγείται πλέον η αντιπαράθεση κυβέρνησης – κτηνοτρόφων, μετά την άρνηση του Προεδρικού να δεχθεί αντιπροσωπεία των διαμαρτυρόμενων της Πέμπτης στη Ριζοελιά.

Υπενθυμίζεται ότι οι κτηνοτρόφοι, μέσω επιστολής, ζήτησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο, προειδοποιώντας με κλιμάκωση αν δεν τους δεχθεί κατ’ ιδίαν.

Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, ξεκαθάρισε πως το κράτος συνομιλεί αποκλειστικά με τις επίσημες αγροτικές οργανώσεις.

«Οι επίσημοι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων είναι οι αγροτικές οργανώσεις.Κανένας δεν μπορεί να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, κανένας δεν μπορεί να επιδιώκει την παράκαμψη παγκόσμιων πρωτοκόλλων». Είπε ο Διευθύντης του Γραφείου Τύπου του Προεδρικού Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Η κυβέρνηση επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η απαρέγκλιτη τήρηση των πρωτοκόλλων για τον αφθώδη πυρετό αποτελεί τη μοναδική λύση.

Συμπλήρωσε ότι «δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς καινούργιες μεθόδους, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς πολιτικά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες υγειονομικές κρίσεις.

Η άρνηση για απευθείας συνάντηση έριξε λάδι στη φωτιά, με τους κτηνοτροφόυς να προειδοποιούν για ακόμη πιο δυναμικές κινητοποίησεις και χάος.

«Αφού μας κλείνουν την πόρτα του Προεδρικού θα κινητοποιηθούμε με πιο δραστικά μέτρα. Σίγουρα θα ταλαιπωρηθεί κόσμος αυτή την φορά. Πλέον δεν χάνονται ζωές ζώων αλλά και ανθρώπινες ζωές δεν πάει άλλο. Δευτέρα βράδυ θα έχουμε συνάντηση τρίτη θα σας ενημερώσουμε πως προχωρούμε» ανέφερε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Στέλλα Πέτρου.

Πέραν των θανατώσεων, οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται και για το ύψος των αποζημιώσεων, θέμα που βρέθηκε στο επίκεντρο χθεσινής σύσκεψης των αρμοδίων.

«Χρειαζόμαστε νούμερα. Με το να μας πει η κυρία Υπουργός ότι θα αυξηθούν χωρίς να δούμε τους αριθμούς δεν μπορούμε να πούμε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι ικανοποιημένοι» πρόσθεσε.

Το Υπουργείο αναμένεται να ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις για τις αποζημιώσεις τις επόμενες ημέρες, με τη νέα μεγάλη κινητοποίηση των κτηνοτρόφων να βρίσκεται προ των πυλών.