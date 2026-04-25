Έντονη απογοήτευση και ξεκάθαρα μηνύματα προς την ΚΟΚ εξέφρασε ο Ανδρέας Σιζόπουλος, μετά την ήττα του Διγενή Κ18 από το Phoenix στη Λευκωσία.

Μέσα από ανάρτησή του, ο έμπειρος προπονητής προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες και εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στα γήπεδα των αναπτυξιακών ηλικιών, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στον χώρο του κυπριακού μπάσκετ.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σήμερα σιχάθηκα αυτό που αγάπησα για 36 χρόνια…», προσθέτοντας πως «η ταφόπλακα στο κυπριακό μπάσκετ έχει μπει για τα καλά. Όσο κάποιοι άνθρωποι παραμένουν στον χώρο, δυστυχώς δεν υπάρχει επιστροφή».

Παράλληλα, κατήγγειλε περιστατικά από το συγκεκριμένο παιχνίδι, σημειώνοντας ότι προπονητής επέμενε να κερδίσει τον αγώνα στα χαρτιά, ενώ άλλος προπονητής προέβη σε απρεπείς χειρονομίες προς παιδιά στην κερκίδα. Όπως ανέφερε, υπήρξε ακόμη και απειλή κατά αντίπαλου καλαθοσφαιριστή.

«Να τα βράσω τα κύπελλα και τα πρωταθλήματα», ανέφερε σε έντονο ύφος, τονίζοντας ότι «κανέναν δεν ενδιαφέρει τι παιδιά θα βγουν στην κοινωνία. Μόνο προσωπικές φιλοδοξίες. Απλά ντροπή!».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας οφείλει να «σκουπίσει» όλη τη «βρωμιά» που, όπως είπε, μολύνει τον χώρο.