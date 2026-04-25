Μηνύματα με αιχμές από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος καλεί το ΑΛΜΑ να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του στο Κυπριακό.

Αφορμή για τη δήλωση αποτέλεσε, όπως ανέφερε, η απουσία οποιασδήποτε ανακοίνωσης από πλευράς του ΑΛΜΑ για την επέτειο της απόρριψης του Σχέδιο Ανάν.

Αυτούσια η δήλωση:

Με αφορμή το ότι δεν είδαμε χθες οποιαδήποτε ανακοίνωση του ΑΛΜΑ για την επέτειο της απόρριψης του Σχεδίου Ανάν, θα ήταν καλά το ΑΛΜΑ να ξεκαθαρίσει τη θέση του για αυτό το κορυφαίο ιστορικό γεγονός στον κυπριακό λαό.

Τιμούν την περήφανη στάση του Τάσσου Παπαδόπουλου κατά το δημοψήφισμα, ή υιοθετούν τις τότε θέσεις και δηλώσεις του αναπληρωτή προέδρου του ΑΛΜΑ κ. Χαρίδημου Τσούκα, ο οποίος έχει αναφέρει μεταξύ άλλων σε άρθρα του τα ακόλουθα:

«…οι ευρωπαίοι θεωρούν πως η Κύπρος δεν έπρεπε να είναι μέλος της ΕΕ…

…Θεωρούν ότι «εξαπατήθηκαν» με το ελληνοκυπριακό «όχι» στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν…»

«…Κατόπιν […] εμβληματικών περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, π.χ. καταθέσεις Μιλόσεβιτς, ο αρθρογράφος οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος δεν είναι ένα νορμάλ κράτος…»

Με τα προαναφερόμενα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΑΛΜΑ κ. Τσούκας φαίνεται να υιοθετεί πλήρως τις ύβρεις και τη λάσπη εναντίον του Τάσσου Παπαδόπουλου κατά την επίδικη περίοδο.

Οφείλουμε λοιπόν να ρωτήσουμε:

Το ΑΛΜΑ καταδικάζει αυτές τις αναφορές του κ Τσούκα, ή, υιοθετεί τις ύβρεις κατά του Τάσσου Παπαδόπουλου;

Αναμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις τους με ενδιαφέρον.

Γιατί είναι καιρός επιτέλους να σταματήσει το ΑΛΜΑ να κρύβεται στο κυπριακό και να πει καθαρά τις θέσεις του στον κυπριακό λαό.