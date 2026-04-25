Επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» πραγματοποιεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες επιθεωρούν τη φρεγάτα νέας γενιάς που παρέλαβε η Ελλάδα από τα γαλλικά ναυπηγεία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Γάλλος πρόεδρος συνομίλησε, παρουσία του πρωθυπουργού, με τον κυβερνήτη της φρεγάτας.

Η συνομιλία Μακρόν με τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Κίμων»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τον ρώτησε πόσες ημέρες παρέμειναν στην Κύπρο, με τον κυβερνήτη να του απαντά «πάνω από 40 ημέρες» και ότι αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστώσει το πλήρωμα επί του πεδίου τις δυνατότητες της φρεγάτας.

Ο Μακρόν έγραψε, επίσης, μια μακροσκελή σημείωση στο βιβλίο της φρεγάτας.

