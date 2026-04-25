Στις 535 ανήλθαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα οι απελάσεις από την Κύπρο, ενώ καταγράφηκαν 2.052 εθελούσιες αναχωρήσεις, 578 συλλήψεις και 529 παράτυπες αφίξεις, σύμφωνα με στοιχεία που ανήρτησε σήμερα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σημειώνοντας πως αυτά αποδεικνύουν την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράνομης παραμονής στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, από την 1η Μαρτίου μέχρι σήμερα καταγράφηκαν 195 απελάσεις, 729 εθελούσιες αναχωρήσεις, 204 συλλήψεις και 256 παράτυπες αφίξεις.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι τα στοιχεία «δείχνουν ξεκάθαρα ότι η κοινή προσπάθεια των αρμόδιων Αρχών αποδίδει, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Προσθέτει ότι οι απελάσεις περιλαμβάνουν πρόσωπα που τελούσαν υπό κράτηση στα Αστυνομικά Κρατητήρια, στις Κεντρικές Φυλακές και στο Προαναχωρητικό Κέντρο «Λίμνες», και πως οι συλλήψεις αφορούν υποθέσεις παράνομης παραμονής και παράνομης εργοδότησης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε παγκύπρια βάση, με στόχο τον εντοπισμό προσώπων που παραμένουν παράνομα στη χώρα ή εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, σημειώνει το Υπουργείο.

Καταληκτικά, αναφέρει ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει «με την ίδια συνέπεια» την εφαρμογή του νόμου, «με σεβασμό στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα», με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ