Σε 60 περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 11 αφορούσαν πυρκαγιές και τα 49 ειδικές εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση.

Μεταξύ των συμβάντων ξεχωρίζει επιχείρηση διάσωσης που σημειώθηκε στις 12:26 στον συνοικισμό της κοινότητας Αυγόρου, στην επαρχία Αμμόχωστος. Ηλικιωμένος άνδρας έπεσε σε ξηρό λάκκο (σκάμμα) διαστάσεων περίπου 2×1 μέτρων και βάθους 8 μέτρων, όταν υποχώρησε το πρόχειρο κάλυμμά του στην αυλή της κατοικίας του.

Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με χρήση ειδικού τριποδιού διάσωσης. Ο τραυματίας ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για διακομιδή στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμμοχώστου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ένα διασωστικό όχημα με το πλήρωμά του.