Στη σύλληψη εφτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μαχαιροφορία, επίθεση και πρόκληση ανησυχίας, προχώρησε το βράδυ που πέρασε η Αστυνομία στο πλαίσιο των στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της, που πραγματοποιήθηκαν σε παγκύπρια κλίμακα, σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της ανέκοψε 356 οχήματα και προχώρησε σε ελέγχους 469 οδηγών και επιβατών, ενώ παράλληλα διενήργησε 51 ελέγχους σε υποστατικά, από τους οποίους προέκυψαν εφτά καταγγελίες.

Εξάλλου, καταγράφηκαν 124 παραβάσεις τροχαίας, με τις 43 να αφορούν υπερβολική ταχύτητα.

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, 124 έλεγχοι αλκοόλης, με έναν οδηγό να εντοπίζεται θετικός, καθώς και τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, εκ των οποίων ένας ήταν θετικός.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.

Τέλος, η Αστυνομία αναφέρει ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις της συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, με ενισχυμένη παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.