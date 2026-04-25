Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Απριλίου στην Πάφο, όταν ξέσπασε φωτιά που επηρέασε δύο οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 2:00 π.μ. λήφθηκε ειδοποίηση για πυρκαγιά σε δύο αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο εσωτερικό του πρώτου οχήματος, ιδιοκτησίας 65χρονου, καθώς και στο μπροστινό μέρος του δεύτερου οχήματος, ιδιοκτησίας 46χρονου.

Οι εξετάσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΤΑΕ Πάφου.