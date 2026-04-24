Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με την παρουσία αραιής σκόνης στην ατμόσφαιρα να παρατηρείται κατά διαστήματα μέχρι και τη Δευτέρα. Το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις και τοπική αστάθεια, με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών και καταιγίδων κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό τις επόμενες ημέρες, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Το απόγευμα, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Τρίτη, ο καιρός θα καταστεί μέχρι το μεσημέρι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.