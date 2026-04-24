Κριτική για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον τροποποιητικό νόμο περί σκύλων άσκησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, κάνοντας λόγο για σοβαρή αποδυνάμωση βασικών προνοιών που στόχευαν στην αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος και την προστασία των ζώων.

Όπως ανέφερε, η αρχική τροποποίηση του νόμου, που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 26 Μαρτίου, αποτέλεσε αποτέλεσμα μακράς και ενδελεχούς συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια. Ωστόσο, μία εβδομάδα αργότερα κατατέθηκαν δύο νέες τροποποιητικές προτάσεις, από διαφορετικά κόμματα, οι οποίες επίσης εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια, μεταβάλλοντας ουσιαστικά το περιεχόμενο της ήδη ψηφισμένης νομοθεσίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε σε αναπομπή του νόμου, επικαλούμενη λόγους ουσίας και πολιτικής. Σε έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στην οποία η ίδια συμμετείχε παρότι δεν ήταν προσκεκλημένη, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Γεωργίας εξήγησαν τους λόγους της αναπομπής. Παρά ταύτα, η Ολομέλεια απέρριψε τελικά την αναπομπή, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η τροποποίηση που ψηφίστηκε πρώτη.

Η κ. Θεοδοσίου χαρακτήρισε τη διαδικασία προβληματική, επισημαίνοντας ότι δημιουργήθηκε σύγχυση, καθώς το ίδιο νομοθετικό σώμα ενέκρινε αρχικά έναν νόμο και στη συνέχεια προχώρησε σε αλλαγές που αναιρούν βασικές του πρόνοιες. Όπως εξήγησε, μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που προέκυψαν είναι η κατάργηση της δυνατότητας επιβολής εξώδικων προστίμων, που θα αποτελούσαν βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, δεν προχώρησε η μείωση της ηλικίας εγγραφής και σήμανσης των σκύλων από τους έξι στους δύο μήνες, ένα μέτρο που θεωρείται κρίσιμο για την αποτροπή της εγκατάλειψης, καθώς επιτρέπει την ταυτοποίηση των ζώων από πολύ νωρίς. Επίσης, καταργήθηκε η διαφοροποίηση στα τέλη άδειας κατοχής μεταξύ στειρωμένων και μη στειρωμένων σκύλων, η οποία θα λειτουργούσε ως κίνητρο για τη διενέργεια στειρώσεων, ενώ δεν υιοθετήθηκε η αύξηση των τελών αναπαραγωγής για σκοπούς εμπορίας, περιορίζοντας έτσι τις προσπάθειες ελέγχου της ανεξέλεγκτης εκτροφής.

Την ίδια ώρα, αφαιρέθηκε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να φέρουν μαζί τους σακούλι για την περισυλλογή κοπράνων κατά τη διάρκεια περιπάτου, καθώς και η υποχρεωτική χρήση περιλαιμίου με πλακίδιο αναγνώρισης, γεγονός που, όπως σημείωσε, δυσχεραίνει τον εντοπισμό των ιδιοκτητών σε περιπτώσεις εγκατάλειψης ζώων.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος άφησε σαφείς αιχμές για την ύπαρξη οργανωμένων πιέσεων, αναφέροντας ότι «λειτούργησε λόμπινγκ ισχυρών ομάδων», στις οποίες περιλαμβάνονται, όπως είπε, και κυνηγοί. Σύνδεσε δε τις εξελίξεις και με την προεκλογική περίοδο, εκφράζοντας ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Παρά τις αλλαγές, σημείωσε ότι παραμένει σε ισχύ η πρόνοια για κατάργηση της ευθανασίας δεσποζόμενων και αδέσποτων σκύλων, με εξαίρεση περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή επικινδυνότητας, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα θετικό στοιχείο μέσα στο συνολικό πλαίσιο.

Καταληκτικά, η κ. Θεοδοσίου υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις συνιστούν οπισθοδρόμηση και κάλεσε σε επανεξέταση κρίσιμων προνοιών, ώστε να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική και σύγχρονη πολιτική για την ευημερία των ζώων και τη δημόσια υγεία.