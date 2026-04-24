Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για πιθανή έλλειψη αεροπορικών καυσίμων πριν από το τέλος Μαΐου, οι Σουηδοί δεν σταματούν να ταξιδεύουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το SVT, που επικαλείται το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, καταγράφεται σημαντική μείωση στις επιλογές για Κύπρο, με 52% λιγότερους να την προτιμούν φέτος.

Η κύρια αιτία φαίνεται να είναι ο φόβος εμπλοκής του νησιού στον πόλεμο.

Στις 2 Μαρτίου, βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone τύπου Shahed, με αποτέλεσμα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ελλάδα να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, αναπτύσσοντας φρεγάτες, μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αντιμετώπισης drones.

Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου του 2026, η Κύπρος φαίνεται να χάνει έδαφος ως δημοφιλής προορισμός για τους Σουηδούς τουρίστες.

Σύμφωνα με την ταξιδιωτική εταιρεία Ticket, η πτώση στις κρατήσεις προς την Κύπρο φτάνει το 52%, όπως μετέδωσε το SVT.

«Οι ταξιδιώτες ανησυχούν ότι το νησί ενδέχεται να εμπλακεί στον πόλεμο», ανέφερε ο διευθυντής καταστήματος Jimmy Bergflod.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η εταιρεία charter Ving, σημειώνοντας ότι η ανάκαμψη των κρατήσεων προς την Κύπρο εξελίσσεται πιο αργά σε σύγκριση με άλλους μεσογειακούς προορισμούς.

Παρά την επιφυλακτικότητα για την Κύπρο, η ταξιδιωτική διάθεση των Σουηδών παραμένει ισχυρή. Από την 1η Μαρτίου έως τις 19 Απριλίου, η Ticket κατέγραψε αύξηση κρατήσεων άνω του 7%.

Οι ταξιδιώτες στρέφονται κυρίως σε προορισμούς πιο απομακρυσμένους από τη Μέση Ανατολή, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Πορτογαλία. Ενδεικτικά, τα ταξίδια προς τη Λισαβόνα έχουν διπλασιαστεί φέτος.