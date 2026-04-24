Απεβίωσε στις 24 Απριλίου 2026, σε ηλικία 83 ετών, ο Στέλιος Παναγιώτου.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Έγκωμης, όπου η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:15 π.μ.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Έγκωμης.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν τα παιδιά του, Κρις Παναγιώτου (και σύζυγος Τάνια) και Ηλιάνα Παναγιώτου, τα εγγόνια του Φιλούμενος, Ελπίδιος, Ειρηναίος, Βαλέρια, Ντανιέλα, Στίβι, Ολίβια και Παναγιώτης, καθώς και λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για την ανέγερση του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Οσίου Ιακώβου.



To Συγκρότημα Δίας ερκφράζει τα ειλικρινη συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος