Διανομέας φαγητού στη Λεμεσό, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο το βράδυ της Τρίτης, 21 Απριλίου, στη λεωφόρο Μακαρίου, απέναντι από το Λανίτειο Λύκειο.

Σύμφωνα με ανάρτηση από το RoadReportCY, δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα του διανομέα να παγιδευτεί ανάμεσά τους και να καταστραφεί ολοσχερώς.



Όπως αναφέρει η ανάρτηση, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει με ελαφρά τραύματα.

