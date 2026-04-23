Διανυκτερεύουν στον δρόμο οι κτηνοτρόφοι μέχρι να σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων τους. Παραμένουν κλειστά τα περισσότερα τμήματα του αυτοκινητόδρομου στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΙΓΜΑ στη Λάρνακα Έλενα Λουκά, ο δρόμος από Λευκωσία προς Αγία Νάπα στη Ριζοελιά δόθηκε στην κυκλοφορία.΄

Οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τα μέτρα που εφαρμόζονται για ανάσχεση του αφθώδους πυρετού θα παραμείνουν στο κόμβο της Ριζοελιάς και θα τον κρατήσουν κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι θανατώσεις των ζώων τους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπός της ομάδας των διαμαρτυρομένων, Στέλλα Πέτρου.

Ανέφερε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης περί τα 200 άτομα, κτηνοτρόφοι και μέλη των οικογενειών τους ήταν συγκεντρωμένα στον αποκλεισθέντα κόμβο της Ριζοελιάς.

Πρόσθεσε ότι επί του παρόντος, αυτή είναι η ληφθείσα απόφαση, διευκρινίζοντας ότι αργότερα ή/και αύριο, Παρασκευή θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων.

Το απόγευμα της Πέμπτης τριμελής επιτροπή των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις είχαν συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου και αρμόδιους αξιωματούχους του Υπουργείου, στη Λευκωσία, ωστόσο το αίτημα για τερματισμό των θανατώσεων δεν έγινε αποδεκτό