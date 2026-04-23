Στις 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο διμερείς αμυντικές διαβουλεύσεις με την Αρμενία, καθώς και τριμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ Αρμενίας, Ελλάδας και Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμενικού Υπουργείου Άμυνας.

Στις συνομιλίες συμμετείχε αντιπροσωπεία του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, υπό τον επικεφαλής του Τμήματος Αμυντικής Πολιτικής και Διεθνούς Συνεργασίας, Λεβόν Αϊβαζιάν.

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων συζητήθηκε η πορεία της συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο, καθώς και τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, για τις μεταρρυθμίσεις στον αμυντικό τομέα, καθώς και για άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Οι πλευρές εξήραν την πρόοδο της συνεργασίας τα τελευταία χρόνια, ενώ στο τέλος των διαβουλεύσεων υπεγράφησαν τα ετήσια προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας Κύπρου–Αρμενίας και Αρμενίας–Ελλάδας–Κύπρου για τον αμυντικό τομέα.