Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ, λήφθησαν δύο σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την Ουκρανία, το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ και το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που συμφωνήθηκε, δήλωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη μαρίνα της Αγίας Νάπας, υπό την Κυπριακή Προεδρία.

Ο Ζελένσκι, που συμμετέχει ως προσκεκλημένος στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είχε νωρίτερα συνάντηση με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα ανέφερε ότι τα 90 δισ. από την ΕΕ θα βοηθήσουν την Ουκρανία στον στρατό της, στην εσωτερική παραγωγή drones και σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Αναφερόμενος στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είπε: «Είμαι πολύ ευγνώμων. Γι’ αυτό παρευρεθήκαμε από την αρχή στην (έναρξη της) Κυπριακής Προεδρίας. Ήθελα να είμαι εδώ και να δείξω ότι έχουμε ισχυρές σχέσεις με την Κύπρο», προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική ημέρα για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου η έμφαση δίνεται στην ασφάλεια και όχι στην οικονομία, «αλλά είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολλές διμερείς αποφάσεις». Σημείωσε επίσης ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία ελήφθησαν δύο σημαντικές αποφάσεις για την Ουκρανία, τα 90 δισ. ευρώ και το νέο πακέτο κυρώσεων, τονίζοντας τη σημασία για την Ευρώπη να συνεχίσει την εφαρμογή τους και να εργαστεί για το επόμενο πακέτο.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι σημείωσε ότι η εκταμίευση των 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ αποτελεί σημαντική απόφαση και θα βοηθήσει τη χώρα του και τον στρατό της.

«Πρόκειται για επιβίωση. Είχαμε έναν αρκετά δύσκολο χειμώνα, με όλες αυτές τις βαλλιστικές επιθέσεις και τις μαζικές επιθέσεις με drones. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αποκατάσταση της ενέργειας, πρώτα απ’ όλα για να προετοιμαστούμε για τον επόμενο χειμώνα. Και χρειαζόμαστε χρήματα για αυτές τις υποδομές», είπε.

Σε ερώτηση αν το ποσό των €90 δισ. σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πλέον τις ΗΠΑ επειδή η Ευρώπη είναι ο βασικός τους εταίρος, απάντησε ότι «τώρα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, χρειαζόμαστε τα πάντα και όλους».

Είπε ότι είναι ευγνώμονες προς την Ευρώπη ως ο μεγαλύτερος δωρητής της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μας βοηθούν με το πρόγραμμά τους για αντιβαλλιστικούς πυραύλους».

Η πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο θεωρεί ρεαλιστική την ένταξη στην ΕΕ τον επόμενο χρόνο, είπε ότι αυτό είναι που επιθυμούν και «το θέλουμε πάρα πολύ».

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι σημείωσε ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό, που το θέλει το συντομότερο δυνατό.

«Η ΕΕ μας βοηθά κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου και εμείς θα μοιραστούμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας για να ενισχύσουμε την Ευρώπη. Όλοι κατανοούν ότι έχουμε μια μοναδική εμπειρία. Είμαστε έτοιμοι για το άνοιγμα των κεφαλαίων και νομίζω ότι και η ΕΕ είναι έτοιμη να μας στηρίξει σε αυτό», είπε.

Ερωτηθείς για την αποχώρηση του Βίκτορ Όρμπαν από την εξουσία στην Ουγγαρία, είπε ότι δεν είναι ζήτημα προσωπικοτήτων. Ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ουγγαρία είναι γειτονικές χώρες και οι λαοί τους πρέπει να έχουν ισχυρές, θερμές και καλές σχέσεις και να ζουν ειρηνικά.

«Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός (Όρμπαν) δεν είχε δίκιο, γιατί δεν μπορείς να αυξάνεις το μίσος προς τους γείτονές σου, όχι μόνο προς τους γείτονες αλλά προς όλους», είπε, συγχαίροντας τη νέα κυβέρνηση και ευχόμενος «κάθε επιτυχία».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, πλάι-πλάι, για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Είμαι βέβαιος και ελπίζω ότι θα είναι πολύ ανοιχτοί προς εμάς», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν του δόθηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, είπε ότι πολλά εξαρτώνται όχι μόνο από τον Πρόεδρο Κόστα και την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν. «Χρειαζόμαστε ομοφωνία από όλους τους συμμάχους. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι με τα κεφάλαια. Είμαστε έτοιμοι με έξι κεφάλαια. Ελπίζω ότι θα τα ανοίξουμε και οι σύμμαχοί μας θα το στηρίξουν».

Σε ερώτηση σχετικά με το αίτημα προς την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος, είπε: «Τα εδάφη δεν είναι μόνο γη. Είναι η ιστορία μας», προσθέτοντας ότι «δεν είναι θέμα εδαφών. Μιλάμε για αξίες, για ανθρώπους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τα εδάφη. Γι’ αυτό, όταν κάποιος λέει ότι πρέπει να αποχωρήσετε, ας προσπαθήσει να αποχωρήσει από το δικό του σπίτι».

Πηγή: ΚΥΠΕ