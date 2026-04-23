Ο Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΓΑΑΠ, Κ. Ανδρέας Γρηγορίου, προέβη σε γραπτή δήλωση αναφορικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα με εκπροσώπους διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων, στην παρουσία και της Υπουργού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολύωρη συνάντηση με τετραμελή αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων ξεκίνησε σε θετικό κλίμα, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τους εμβολιασμούς και τις δειγματοληψίες. Όπως διευκρινίστηκε, η θανάτωση των ζώων δεν αποτελεί επιλογή της αρμόδιας αρχής, αλλά νομική υποχρέωση που απορρέει από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι η μη συμμόρφωση ενέχει τον κίνδυνο εξόδου της Κύπρου από την ενιαία αγορά και σοβαρών συνεπειών.

Ο κ. Γρηγορίου ανέφερε επίσης ότι έγινε εκτενής ενημέρωση για τον τρόπο διαμόρφωσης και καταβολής των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους, σημειώνοντας πως οι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο. Παράλληλα, απευθύνθηκε κάλεσμα για διάλογο, συνεργασία και πιστή εφαρμογή των μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτά αποτελούν τη μοναδική οδό για την αποτροπή της διασποράς του ιού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας.

Κατά τη συνάντηση, όπως σημείωσε, τέθηκε από πλευράς των διαμαρτυρομένων αίτημα για αναστολή των θανατώσεων σε συνδυασμό με παγκύπρια δειγματοληψία. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να καταδείξει ευρεία εξάπλωση του ιού στη χώρα και να αξιοποιηθεί ως μέσο πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για επίδειξη ευελιξίας ως προς τη διαχείριση των μολυσμένων ζώων. Ωστόσο, από πλευράς αρμόδιων αρχών ξεκαθαρίστηκε ότι η αναστολή των θανατώσεων συνιστά παρέκκλιση από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Επιπρόσθετα, διευκρινίστηκε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος δειγματοληψιών, στη βάση του κανονισμού, στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, χωρίς να εντοπιστούν θετικά κρούσματα.

Ο Γενικός Διευθυντής τόνισε ακόμη ότι η μετάδοση του ιού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις μετακινήσεις, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις και οι συναθροίσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς και υπονομεύουν τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου. Υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων είναι αδιαπραγμάτευτοι και εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, επανέλαβε ότι οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης παραμένουν στο τραπέζι, ωστόσο η εφαρμογή των πρωτοκόλλων και η συνεργασία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία της κτηνοτροφίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Υπογράμμισε ότι χωρίς συνεργασία και τερματισμό των κινητοποιήσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος ούτε να διασφαλιστεί ο περιορισμός της διασποράς του ιού, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση προς τους διαμαρτυρόμενους να τερματίσουν τις συναθροίσεις.