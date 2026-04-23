Την επανέναρξη των πτήσεων της μεταξύ Λάρνακας και Τελ Αβίβ από την σήμερα, «αποκαθιστώντας μια σημαντική σύνδεση μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ», ανακοίνωσε η Cyprus Airways.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά, προσφέροντας στους επιβάτες άνετες και συχνές ταξιδιωτικές επιλογές.

«Η απόφαση για επανέναρξη των προγραμματισμένων πτήσεων λήφθηκε έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή», αναφέρεται.

Η Cyprus Airways, προστίθεται, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε τακτικό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζει ομαλές και αξιόπιστες λειτουργίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επανέναρξη αυτού του δρομολογίου αποτελεί μέρος του ευρύτερου θερινού προγράμματος της Cyprus Airways, το οποίο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε βασικές αγορές της περιοχής και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας και περισσότερων επιλογών στους επιβάτες κατά την περίοδο αιχμής.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναφέρουμε το δρομολόγιό μας προς το Τελ Αβίβ και να αποκαταστήσουμε σταδιακά τη συνδεσιμότητα με το Ισραήλ. Η συγκεκριμένη διαδρομή υπήρξε διαχρονικά σημαντική τόσο για ταξίδια αναψυχής όσο και για επαγγελματικά ταξίδια, και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε ξανά τους επιβάτες μας στο αεροσκάφος», δήλωσε ο Θάνος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Airways.

Οι επιβάτες μπορούν πλέον να κάνουν κράτηση των πτήσεων τους μέσω της ιστοσελίδας της Cyprus Airways και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ