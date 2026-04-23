Ο Άγιος Γεώργιος που γιορτάζει σήμερα 23 Απριλίου, αποτελεί μία από τις πλέον αγαπητές μορφές της λαϊκής θρησκευτικότητας στην Κύπρο, με βαθιά ριζωμένη παρουσία τόσο στην παράδοση όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού. Χαρακτηριστική είναι η λαϊκή επίκληση «Άη Γιώρκη τζαι βοήθα μου», που αποτυπώνει τη διαχρονική πίστη των Κυπρίων στη θαυματουργική του δύναμη.

Σύμφωνα με ανεπίσημη καταγραφή του 1946, από τους περίπου 1.600 ναούς που υπήρχαν τότε στην Κύπρο, οι 320 ήταν αφιερωμένοι στον Άγιο Γεώργιο, κατατάσσοντάς τον δεύτερο μετά την Θεοτόκος σε αριθμό ναών. Ακολουθούσαν η Αγία Μαρίνα και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ενώ δεκάδες από τις εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχαιολογικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, διασώζοντας σημαντικές μεταβυζαντινές τοιχογραφίες.

Η ευρεία απήχηση του Αγίου αποτυπώνεται και στα τοπωνύμια: επτά χωριά φέρουν το όνομά του, ενώ εκατοντάδες περιοχές, λόφοι, χειμάρροι και δασικές εκτάσεις συνδέονται με τη λατρεία του. Παράλληλα, μοναστήρια όπως του Αλαμάνου και του Μαυροβουνίου διατηρούν ενεργή τη θρησκευτική του παράδοση μέχρι σήμερα.

Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου τιμάται στις 23 Απριλίου και στις 3 Νοεμβρίου. Η πρώτη ημερομηνία, που συμπίπτει με την άνοιξη, θεωρείται από τον λαό ως «δεύτερο Πάσχα» και συνοδεύεται από πανηγυρικές εκδηλώσεις, τραγούδια και χορούς. Η δεύτερη, γνωστή ως «του Άη Γιωρκού του σπόρου», συνδέεται με την έναρξη της γεωργικής περιόδου και την ευλογία της σοδειάς.

Στη λαϊκή παράδοση, ο Άγιος Γεώργιος εμφανίζεται ως θαυματουργός προστάτης: από τη θεραπεία ασθενειών μέχρι την προστασία παιδιών και τη συνδρομή σε γεωργικές εργασίες. Ιδιαίτερη θέση κατέχει το δημοφιλές «Τραγούδιν τ’ Άη Γιώρκη», που αναφέρεται στη δρακοντοκτονία και αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα δείγματα της θρησκευτικής λαϊκής ποίησης στην Κύπρο.

Η σημασία του Αγίου επεκτείνεται και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς από το 1964 τιμάται επίσημα από την Εθνική Φρουρά ως προστάτης του πεζικού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό του ρόλο ως συμβόλου πίστης, δύναμης και προστασίας για τον κυπριακό ελληνισμό.





(Πληροφορίες από Ομιλία Κωστή Κοκκινόφτα, Ερευνητής Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου)