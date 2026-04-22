λες οι κοινότητες παγκύπρια έχουν επικαιροποιήσει το Σχέδιο «Πολύβιος» σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, η οποία έχει επεξηγήσει στους κατοίκους όλων των κοινοτήτων, ανεξαιρέτως, το σχέδιο εκκένωσης, για να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε αμφιβολίες, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Ιωάννου, είχε συνάντηση με την Επαρχιακή Διοίκηση και τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας Λευκωσίας, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα μέτρα προετοιμασίας και πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στη συνάντηση, ο Υπουργός Εσωτερικών, είπε ότι "θα προχωρήσουμε σε καθαρισμό της βλάστησης σε παραδασώδιες περιοχές και θα διατεθεί κι ένα κονδύλι περίπου €1 εκ. για τα καδενοφόρα και βυτιοφόρα που θα βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία παγκύπρια, για να μπορούν να ανταποκριθούν πολύ πιο γρήγορα».

Aνέφερε ότι ο σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των Κοινοταρχών της Επαρχίας Λευκωσίας σχετικά με τις ενέργειες πρόληψης που έχουν προγραμματιστεί για φέτος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Στόχος των ενεργειών που λαμβάνονται, είπε ο κ. Ιωάννου, είναι να μεγιστοποιηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Απαριθμώντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος για καλύτερη προετοιμασία, ο Υπουργός αναφέρθηκε σε πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την παραχώρηση ποσού πέραν των €4 εκ. για τη φετινή χρονιά, για σκοπούς καθαρισμού και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε όλες ανεξαιρέτως τις Κοινότητες.

Πρόσθεσε ότι η δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών γίνεται με την καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέλη της οποίας έχουν επισκεφθεί τις κοινότητες και έχουν επεξηγήσει στους Κοινοτάρχες τον τρόπο που θα υλοποιήσουν το μέτρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ