Η βιώσιμη γεωργία και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν και πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της καθημερινής ζωής των πολιτών, της παρούσας γενιάς, αλλά και των επόμενων και όχι στο περιθώριο, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σε χαιρετισμό της στη Λευκωσία την Τετάρτη, στη 2η Συνάντηση των εταίρων του έργου CONSEND και στην ημερίδα ενημέρωσης του κοινού για το έργο, στο πλαίσιο του 2ου φεστιβάλ αειφορίας Πεδιαίου ποταμού. Αναφέρθηκε παράλληλα στην μετατροπή του περιβολιού του Προεδρικού Μεγάρου σε επισκέψιμο βιολογικό αγρόκτημα, ενώ στην εκδήλωση παρουσιάστηκε εκ μέρους της Πρώτης Κυρίας και το όραμα της Προεδρίας για αναβάθμιση του περιβολιού του Προεδρικού Μεγάρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Γεωργίας, ο χαιρετισμός της κ. Παναγιώτου, διαβάστηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου, Ανδρέα Γρηγορίου.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση και μετατροπή του περιβολιού του Προεδρικού Μεγάρου σε αστικό τοπόσημο και επισκέψιμο βιολογικό αγρόκτημα, λέγοντας ότι "αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα καλής πρακτικής κι ένα έργο που δεν περιορίζεται σε τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του χώρου μέσα στην πόλη".

Πρόσθεσε ότι με την μετατροπή του, το περιβόλι του Προεδρικού Μεγάρου, κατέστη χώρος παραγωγής, εκπαίδευσης, χώρος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εφαρμοσμένης ερευνητικής εμπειρογνωμοσύνης και χώρος σύνδεσης του πολίτη με τη γη με μοναδικούς φυτογενετικούς πόρους και ενδημικών φυτών που μόνο στην κυπριακή φύση μπορεί να θαυμάσει κάποιος και τα τρόφιμα που καταναλώνει.

Οπως είπε η Υπουργός Γεωργίας, η μετατροπή του περιβολιού σε προσβάσιμο για όλους επισκέψιμο βιολογικό αγρόκτημα, το οποίο να φιλοξενεί και ενδημικά σπάνια φυτά από την Κύπρο και την Κρήτη στέλνει το ισχυρό μήνυμα ότι η βιώσιμη γεωργία και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν και πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της καθημερινής ζωής των πολιτών, της παρούσας γενιάς, αλλά και των επόμενων και όχι στο περιθώριο".

Ανέφερε, επίσης, ότι το έργο "ενισχύει τον ρόλο των πόλεων στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία του πρωτογενούς τομέα ως πυλώνα επισιτιστικής ασφάλειας, ως μέσο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην προώθηση πιο ανθεκτικών και κοινωνικά δίκαιων μοντέλων ανάπτυξης".

Στον χαιρετισμό της η κ. Παναγιώτου είπε ότι "η δημιουργία πράσινων, παραγωγικών και προσβάσιμων χώρων που να αναδεικνύει και να φιλοξενεί ενδημικά φυτά μέσα στον αστικό ιστό συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία πόλεων φιλικότερων προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς προσβασιμότητας, είτε κινητικής, είτε ηλικιακής".

Σημείωσε ότι για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έργα όπως το CONSEND είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές μας προτεραιότητες που είναι η πράσινη μετάβαση, η κυκλική οικονομία, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι "η επιτυχία του έργου δεν μετριέται μόνο με δείκτες και παραδοτέα, αλλά κυρίως με το αποτύπωμα που θα αφήσει στην τοπική κοινωνία και με τη δυνατότητα να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες παρεμβάσεις στο μέλλον, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις".

Πρόσθεσε ότι "η προσπάθεια που παρουσιάζεται, είναι μία έμπνευση που ξεκίνησε από μία ιδέα, ένα όραμα, της Πρώτης Κυρίας" την οποία και ευχαρίστησε θερμά "για την πρωτοβουλία ώστε οι χώροι του Προεδρικού Μεγάρου να προσφερθούν προς την κοινωνία ως χώροι αναψυχής, εκπαίδευσης και διασύνδεσης των πολιτών της πόλης με την βιοποικιλότητα και τα σπάνια ενδημικά φυτά της Κύπρου και της Κρήτης, αλλά και με τον ιστορικό αυτό χώρο".

Καταλήγοντας η Μαρία Παναγιώτου επαναβεβαιώσε τη στήριξη του Υπουργείου Γεωργίας "στις πρωτοβουλίες που γεφυρώνουν την έρευνα με την πράξη, τους θεσμούς με τους πολίτες και την πόλη με τη φύση".

Εξάλλου, η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, σε χαιρετισμό της που διαβάστηκε στην εκδήλωση - καθώς η ίδια δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω έκτακτης επαγγελματικής υποχρέωσης - είπε ότι "το περιβόλι του Προεδρικού Μεγάρου άρχισε να μεταμορφώνεται και στο πλαίσιο αυτό την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι εργασίες και ευελπιστούμε ότι σε ένα χρόνο από τώρα, αυτός ο χώρος στην καρδιά της πρωτεύουσας θα εξελιχθεί από έναν χώρο με ανεκμετάλλευτες δυνατότητες σε ένα ζωντανό κύτταρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κοινωνικής προσφοράς και βιώσιμης ανάπτυξης, σε έναν χώρο ανοιχτό, προσβάσιμο και φιλόξενο για όλους".

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα CONSEND λέγοντας ότι "η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας μέσα από αυτό το πρόγραμμα αποτυπώνει το κοινό μας όραμα να προστατεύσουμε, να αναδείξουμε και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές τον φυσικό πλούτο που μας εμπιστεύτηκε η γη των προγόνων μας".

Η Πρώτη Κυρία είπε ότι "η εν λόγω πρωτοβουλία αποδεικνύει πως όταν οι άνθρωποι σμίγουν και συνεργάζονται, μπορούν να πετύχουν μόνο θετικά αποτελέσματα, μπορούν να ενισχύσουν ο ένας τον άλλον και να δουν τους κόπους τους να μετατρέπονται σε καρπούς, κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, δηλαδή, καρπούς της γης μας, αλλά και καρπούς συνεργασίας, γνώσης και κοινής πορείας".

Καταλήγοντας ανέφερε ότι "το έργο CONSEND, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η καινοτομία, η βιώσιμη ανάπτυξη, ο αστικός μετασχηματισμός δεν είναι συνθήματα κενά περιεχομένου, αλλά είναι υλοποιήσιμες δράσεις και εφαρμοσμένες πολιτικές, που βρίσκονται στον πυρήνα της παρούσας Κυβέρνησης".

Πηγή: ΚΥΠΕ