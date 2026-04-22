Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, διαμορφώνοντας κυρίως αίθριες καιρικές συνθήκες με τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα κατά τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ από το τέλος της εβδομάδας αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών και το ενδεχόμενο καταιγίδας. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η παρουσία αραιής σκόνης στην ατμόσφαιρα από το Σάββατο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος παροδικά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών κυρίως στα ορεινά ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται και καταιγίδα. Στην ατμόσφαιρα από το Σάββατο πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.