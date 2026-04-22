Το διήμερο 23 και 24 Απριλίου λόγω της πραγματοποίησης στο νησί της Άτυπης Συνάντησης των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» σε όλη την Κύπρο, αναφέρει σε ανακοίνωση η Αστυνομία.

Επίσης, σημειώνει ότι ότι για λόγους ασφαλείας, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σε συντονισμό με την Αστυνομία, έχει προβεί στην έκδοση αγγελίας NAVTEX για την Μαρίνα της Αγίας Νάπας.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία αναφέρεται στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της Άτυπης Συνάντησης των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 23-24 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπως σημειώνει, για λόγους ασφαλείας, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σε συντονισμό με την Αστυνομία, έχει προβεί στην έκδοση αγγελίας NAVTEX, με αριθμό NW 120/26, η οποία αφορά τη δέσμευση περιοχής απαγόρευσης της ναυσιπλοΐας πέριξ της Μαρίνας Αγίας Νάπας, από τις 16:00 μέχρι και τις 23:00, της 23ης Απριλίου.

Επίσης, με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προσθέτει η Αστυνομία, το διήμερο 23 – 24 Απριλίου, απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» σε όλη την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ