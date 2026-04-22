Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η Αστυνομία, λόγω της Άτυπης Συνάντησης των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 23-24 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν και τροχαίες διευθετήσεις και απαγορεύσεις σε περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, κατά το διήμερο 23 και 24 Απριλίου 2026, θα υπάρξουν κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοπές δρόμων, τόσο στο αστικό οδικό δίκτυο των τριών επαρχιών, όσο και στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας – Λάρνακας και Λάρνακας – Αγίας Νάπας. Ειδικότερα, αποκοπές δρόμων θα υπάρξουν στις περιοχές της Μαρίνας Αγίας Νάπας, το απόγευμα (16:00 – 23:00) της 23ης Απριλίου και του Συνεδριακού Κέντρου, στη Λευκωσία, από το πρωί (07:30), μέχρι το απόγευμα (18:00) της 24ης Απριλίου.

Συγκεκριμένα, μέρος της λεωφόρου Αγίας Θέκλας καθώς και παρακείμενοι δρόμοι γύρω από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας, θα είναι κλειστοί το απόγευμα της Πέμπτης από η ώρα 16:00-23:00, ενώ για την Παρασκευή, η λεωφόρος Αγλαντζιάς και συγκεκριμένα από τα φώτα του Aluminium Tower μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ακαδημίας, θα είναι κλειστή από η ώρα 07:30 μέχρι και τις 18:00.

Ταυτόχρονα, για λόγους ασφαλείας, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σε συντονισμό με την Αστυνομία, έχει προβεί στην έκδοση αγγελίας NAVTEX, με αριθμό NW 120/26, η οποία αφορά τη δέσμευση περιοχής απαγόρευσης της ναυσιπλοΐας πέριξ της Μαρίνας Αγίας Νάπας, από τις 16:00 μέχρι και τις 23:00, της 23ης Απριλίου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το διήμερο 23 – 24 Απριλίου, απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» σε όλη την Κύπρο.

Το κοινό καλείται να είναι υπομονετικό και να συμμορφώνεται με τις αποκοπές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.