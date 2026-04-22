Η Τουρκία, μέσα από την επιθετική ρητορική της, επιχειρεί να υπονομεύσει την τριμερή συνεργασία Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ, καθώς φοβάται. «Η Τουρκία έχει το δικό της νεοοθωμανικό όραμα να επεκτείνει την επιρροή της όσο το δυνατόν σε περισσότερες μουσουλμανικές σουνιτικές χώρες», σημείωσε ο κ. Καλεντερίδης.

«Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει το δικό του σχέδιο να επεκτείνει την επιρροή του στα λεγόμενα υπεσχημένα εδάφη, στη «γη της επαγγελίας», από τις όχθες του Ευφράτη μέχρι τις όχθες του Νείλου και να ολοκληρώσει και τον κύκλο των συμφωνιών του Αβραάμ», εξήγησε. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τουρκία φοβάται μήπως απωλέσει τα κατεχόμενα σε περίπτωση ένοπλης αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο γεωστρατηγικός αναλυτής, Σάββας Καλεντερίδης.

«Η ρητορική της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας εστιάζεται κυρίως στο ζήτημα της τριμερούς Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ», ανέφερε αρχικά.

Όπως σημείωσε, «η Τουρκία, επειδή ξέρει ότι το Ισραήλ κάνει πράξη συνήθως αυτά που εξαγγέλλει, φοβάται ότι είναι πιθανό να χάσει τα κατεχόμενα».

Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι η Τουρκία και το Ισραήλ θα επιδιώξουν να επωφεληθούν από το κενό που δημιουργείται λόγω της αποδυνάμωσης της επιρροής του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

«Αυτές οι δύο τάσεις των δύο χωρών συγκρούονται. Για αυτό έχουμε τη σύγκρουση η οποία εκδηλώθηκε πρώτα στη Συρία και στη συνέχεια η σύγκρουση αυτή επεκτείνεται στην Κύπρο και στην Ελλάδα», σημείωσε.

Είπε ότι «μέρος αυτής της σύγκρουσης είναι και τα σχέδια που η Τουρκία θεωρεί ότι έχει το Ισραήλ για να της επιτεθεί».

«Υπάρχουν δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων αλλά και άλλων αρθρογράφων αναλυτών που σχετίζονται με το κράτος του Ισραήλ που λένε ότι επειδή η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει σουνιτικό άξονα, θα αποτελέσει σημαντικότερη απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ από το Ιράν», είπε.

«Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έρχεται η δήλωση του Ερντογάν που λέει ότι όπως εισβάλαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη θα εισβάλλουμε και στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Το Ισραήλ λέει ότι η Τουρκία έχει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Και μέρος της απειλής είναι και η παρουσία της στα κατεχόμενα», σημείωσε ο κ. Καλεντερίδης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στα κατεχόμενα συνιστά απειλή για τις εξέδρες άντλησης φυσικού αερίου που έχει το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Αυτός είναι ο λόγος που η Τουρκία προσπαθεί με απειλητικές δηλώσεις να υπονομεύσει τη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ», εξήγησε.

Ο Σάββας Καλεντερίδης τόνισε ότι η Τουρκία θέλει να υπονομεύσει αυτή τη συνεργασία με τις απειλητικές δηλώσεις του Ερντογάν και του Φιντάν.

«Η συνεργασία με το Ισραήλ είναι μία αναγκαιότητα για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή, εμείς δεν απειλούμε κανέναν», ξεκαθάρισε.

«Δεν γινόμαστε συνένοχοι για τα όσα διαπράττει το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και στον Λίβανο. Δεν συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ σε αυτό», είπε.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ξεκάθαρη θέση, λένε ότι είναι υπέρ της δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης», υπογράμμισε.

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρέασε την αύξηση της έντασης στη ρητορική της Τουρκίας, ο κ. Καλεντερίδης ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, αυτά γίνονται κάθε χρόνο. Είναι στρατηγικό το ζήτημα», ξεκαθάρισε, καταλήγοντας.

Πηγή: ΚΥΠΕ