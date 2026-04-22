Σημαντικά ευρήματα για τη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης στην Κύπρο καταγράφονται στη στατιστική μελέτη για το 2025 που εκπόνησε ο Υποτομέας Προσφυγών της Νομική Υπηρεσία.

Η ανάλυση αποτυπώνει την έκβαση προσφυγών ενώπιον του Διοικητικό Δικαστήριο Κύπρου, καθώς και εφέσεων σε ανώτερα δικαστικά σώματα, αναδεικνύοντας τάσεις, ποσοστά επιτυχίας και βασικά επίδικα ζητήματα. Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη συμβολή του Υποτομέα στην εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται σε κρίσιμους τομείς όπως το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, η πολεοδομία και η φορολογία.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Υποτομέας Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου (Τομέας Διοικητικού Δικαίου) της Νομικής Υπηρεσίας εκπροσωπεί τη Δημοκρατία ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, του Εφετείου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου στις περιπτώσεις Προσφυγών που στρέφονται ενώπιον της Διοίκησης, μέσω του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, όταν η τελευταία δρα στη σφαίρα του δημόσιου δικαίου.

Οι Προσφυγές αφορούν κυρίως αποφάσεις που λαμβάνει το Υπουργικό Συμβούλιο, τα διάφορα Υπουργεία, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ο Έφορος Φορολογίας και το Εφοριακό Συμβούλιο, η Πολεοδομία, το Κτηματολόγιο, η Αστυνομία και ο Στρατός, το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων Κρατουμένων Επ’ Αδεία, αλλά και ανεξάρτητες Αρχές, όπως είναι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η «Ετήσια Στατιστική Ανάλυση Αποφάσεων επί Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου και Εφέσεων για το 2025» περιλαμβάνει πέραν των προσφυγών και αποφάσεις που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο, το Εφετείο και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο επί εφέσεων όπου διάδικος ήταν η Δημοκρατία. Δεικνύει δε την εργασία και τη συμβολή του Υποτομέα στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των διοικητικών Οργάνων του Κράτους, με τα κυριότερα συμπεράσματα να συνοψίζεται ως ακολούθως:

Τα κύρια επίδικα ζητήματα για το 2025 αφορούσαν σε Προσφυγές επί αποφάσεων που σχετίζονταν με το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, ζητήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, με περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα Στρατού και Αστυνομίας, φορολογικές διαφορές, αλλά και ζητήματα Επιδομάτων και Βοηθημάτων βάσει σχετικών νομοθεσιών.

Αναλυτικότερα, το 2025:

1. Εκδόθηκαν 254 αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με θέματα που ο Υποτομέας χειρίζεται. Από αυτές, οι 160 (62%) απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ οι 94 (38%) ήταν επιτυχείς. Το 2024, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε 256 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 157 (61%) απορρίφθηκαν και οι 99 (39%) ήταν επιτυχείς. Περίπου ίδιος αριθμός αποφάσεων εκδόθηκε και το 2023, σε αντιδιαστολή με το 2022, όπου το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε συγκριτικά μικρότερο αριθμό αποφάσεων.

2. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό επιτυχίας των Προσφυγών που αιτητές καταχώρησαν εναντίον πράξεων / αποφάσεων της Διοίκησης κατά το έτος 2025, αυτό ήταν μικρότερο κατά 1 μονάδα σε σχέση με το έτος 2024 και μικρότερο κατά 4 μονάδες συγκριτικά με το έτος 2023.

3. Αντίστοιχα, το ποσοστό επιτυχίας της Δημοκρατίας σε Εφέσεις όπου η Δημοκρατία ήταν διάδικος -είτε ως Εφεσείοντας ή ως Εφεσίβλητος- κατά το έτος 2025, σημείωσε πτώση σε σχέση με το έτος 2024 κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

4. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας, θεσμό που εισήχθη με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, κατά το έτος 2025, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, αφού χορήγησε σχετική άδεια, αποφάσισε σε τρίτο και τελικό βαθμό υπέρ των θέσεων της Δημοκρατίας σε ποσοστό 100% των περιπτώσεων. Συγκριτικά με το έτος 2024, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της Δημοκρατίας σε ποσοστό 67% των περιπτώσεων.

Η Έκθεση ετοιμάστηκε από την Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κα Έλενα Παπαγεωργίου, Υπεύθυνη Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου, Τομέας Διοικητικού Δικαίου Νομικής Υπηρεσίας.