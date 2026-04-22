Από τα μεσάνυχτα της Τρίτης ισχύει η 24ωρη στάση εργασίας στην Αρχή Ηλεκτρισμού, ενώ δεν αποκλείεται και κλιμάκωση των μέτρων όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ - ΟΗΟ -ΣΕΚ Κυριάκος Ταφούνας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της ΑΗΚ ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός.

Αναφερόμενος στην χθεσινή συνάντηση που είχαν οι συντεχνίες της ΑΗΚ με τον Υπουργό ο κ. Ταφούνας είπε ότι τέθηκαν τα ζητήματα της ενέργειας, του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και της επάρκειας, με την στάση του Υπουργού να μην τους ικανοποιεί.

Σε ερώτηση για το αν θα επιδιώξουν ξανά συνάντηση με τον Υπουργό είπε ότι μετά τις τοποθετήσεις του Υπουργού «δεν βλέπουμε ότι μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα τούτα. Ο ίδιος μάλιστα μας είπε ότι χρειάζονται τρία με τέσσερα χρόνια να τα λύσει. Σε 3-4 χρόνια δεν θα έχουμε ηλεκτρισμό στον τόπο». Σε ερώτηση για το αν θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απάντησε ότι «εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας καλέσει, σίγουρα θα ανταποκριθούμε».

Επανέλαβε τη θέση ότι ο αποκλεισμός της ΑΗΚ από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εις βάρος του καταναλωτή.

Σε ερώτηση για το τί έπεται μετά την εικοσιτετράωρη απεργία ο κ. Ταφούνας είπε ότι «αυτή τη φορά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις και αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε». Σημείωσε επίσης ότι το προσωπικό της ΑΗΚ ανέρχεται γύρω στους 2,5 χιλ εργαζομένους με τα περιφερειακά γραφεία, τα κέντρα των τεχνικών υπηρεσιών και οι τρεις σταθμοί, Βασιλικό, Μονή και Δεκέλεια.

Σε σχέση με το πώς θα επηρεάσει τους καταναλωτές η 24ωρη στάση εργασίας ο επικεφαλής της ΕΠΟΑΠΗ-ΟΗΟ-ΣΕΚ ότι «σίγουρα θα επηρεαστούν όσοι θα ήθελαν να εξυπηρετηθούν από τα κέντρα εξυπηρέτησης της ΑΗΚ και τα γραφεία για διάφορες εργασίες» ενώ σημείωσε ότι δεν θα εργαστούν τα συνεργεία του οργανισμού προσθέτοντας ότι θα έχουν προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων όπως βλάβες.

Όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είπε ότι θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στην μονάδα της Δεκέλειας προσθέτοντας ότι σε περίπτωση περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος αρμόδιος είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς.

Σε σχέση με την επάρκεια, σημείωσε ότι το κράτος απουσιάζει από την διαδικασία αντικατάστασης μονάδων και ενίσχυσης του παραγωγικού δυναμικού στη Δεκέλεια, τονίζοντας ότι «το κράτος θα έπρεπε να έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της επάρκειας, που φάνηκε από πέρυσι ότι είναι οριακή».

Ο κ. Ταφούνας αναφέρθηκε επίσης στις ολιγόωρες διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν πέρσι σε διάφορες περιοχές, σημειώνοντας ότι «δεν αναμένουμε κάτι διαφορετικό φέτος».

Σε σχέση με τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού ανέφερε ότι η στόχευση της κυβέρνησης για φυσικό αέριο στο Βασιλικό και μπαταρίες αποθήκευσης δεν λύνουν το πρόβλημα, κάνοντας λόγο για απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού στην ενέργεια από πλευράς του κράτους, η οποία είναι όπως είπε, εις βάρος των καταναλωτών. «Λέμε ξεκάθαρα ότι τούτο το κράτος εάν θέλει και υποδομές αξιόπιστες να έχει, αλλά και ει δυνατόν φθηνότερο ρεύμα, πρέπει να στραφεί προς τον βασικό πυλώνα των δημόσιων οργανισμών, την Αρχή Ηλεκτρισμού».

Ερωτηθείς αν όλα αυτά αποδυναμώνουν την ΑΗΚ και δημιουργούν θέματα βιωσιμότητας του οργανισμού εκτίμησε ότι «σίγουρα αποδυναμώνουν την ΑΗΚ», προσθέτοντας ότι η ΑΗΚ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της πολιτείας για να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς της, όπως είναι η εγκατάσταση μονάδων για το ΦΑ, με κόστος 160 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν αναξιοποίητες. Σημείωσε επίσης ότι έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες εκατομμύρια αναβαθμίσεις των δικτύων για την ηλεκτρική διασύνδεση και για τις διακλαδώσεις φυσικού αερίου στον σταθμό του Βασιλικού, τις οποίες κατασκεύασε και συντηρεί σε περίπτωση που θα έρθει το φυσικό αέριο να μπορέσει να το αξιοποιήσει.

Πρόσθεσε ότι έχει προχωρήσει σε φωτοβολταϊκά για ευάλωτες ομάδες, σε αντικατάσταση του λαμπτήρα οδικού φωτισμού πανκύπρια με έξυπνο φωτισμό και LED, φωτοβολταϊκά στα σχολεία, στα στρατόπεδα, στα νοσοκομεία.

«Δεν μπορεί σήμερα να γίνονται συσκέψεις με επιλεγμένους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι διορισμένοι εκεί ως ανεξάρτητοι φορείς για να υλοποιήσουν κάποια πράγματα και στην αδυναμία τους να τα φορτώνουν όλα στην ΑΗΚ. Διότι δυστυχώς αυτό που εισπράξαμε χθες από τον Υπουργό, τις ευθύνες της ΑΗΚ», είπε.

Ο κ. Ταφούνας σχολίασε επίσης ότι «δεν μπορεί να φορτώνουμε όλες τις ευθύνες στην Αρχή Ηλεκτρισμού, όταν σήμερα αντιμετωπίζεται ως ένας απλός παίκτης στην αγορά».

Σε ερώτηση για την χρονική στιγμή της απεργίας είπε ότι τα μέτρα ξεκίνησαν με προειδοποιητική στάση εργασίας τον Φλεβάρη. «Τότε είπαμε να πει αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν ο μύθος ότι θα έρθει η Cyta να φθηνήσει το ρεύμα». Πρόσθεσε ότι «στην χθεσινή συνάντηση ρωτήθηκε ο Υπουργός για το τί θέλει να κάνει το κράτος στην Ενέργεια με την CYTA που δεν μπορεί να το κάνει με την ΑΗΚ και δεν πήραμε απάντηση», όπως είπε.

«Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Και ναι, δημιουργείται θέμα βιωσιμότητας πλέον η ΑΗΚ, όταν έχει προχωρήσει σε επενδύσεις τόσων εκατομμυρίων οι οποίες είναι ανενεργές και σήμερα καλείται να φορτωθεί και επενδύσεις κρίσιμες για τον τόπο, όπως είναι η Δεκέλεια», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «η ΑΗΚ δεν ζήτησε επιδότηση για οτιδήποτε. Ζήτησε έναν τίμιο τρόπο κατανομής στο σύνολο των καταναλωτών, όταν οι ιδιώτες επιδιώκουν για τους εκλεκτούς πελάτες τους να μην πληρώνουν για αυτές τις υποδομές».

Στο μεταξύ σε Δελτίο Τύπου της ΑΗΚ αναφέρεται ότι αύριο Πέμπτη τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Γραφεία της ΑΗΚ θα παραμείνουν κλειστά λόγω της 24ωρης Παγκύπριας στάσης εργασίας που έχουν εξαγγείλει οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Σημειώνεται ότι δεν αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία κρίσιμων υποδομών που επηρεάζουν τους καταναλωτές και προστίθεται ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τα μέτρα αυτά εξαιρείται το προσωπικό ασφαλείας.

Σε σχέση με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξόφλησης λογαριασμών, ο οργανισμός υπενθυμίζει στην ανακοίνωσή του ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ www.eac.com.cy, μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα EAC Mobile App, μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων καθ σε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία παγκύπρια.

Προστίθεται ότι σε σχέση με αιτήσεις για νέους πελάτες, συνδέσεις, αποσυνδέσεις και μεταβιβάσεις, μπορούν να γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα, μέσω της Ιστοσελίδας της ΑΗΚ, για παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής καθώς και για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ