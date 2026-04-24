Είναι πολλές, παρότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός τους. Κάποιες είναι φιλικές, άλλες πάλι διστακτικές ή απόμακρες. Όταν κάνει κρύο ή βρέχει εξαφανίζονται, ενώ τις καλές ημέρες θα τις δεις να λιάζονται. Συχνά, θα ακούσεις τη φωνή τους δίπλα από το τραπέζι όπου απολαμβάνεις τα μεζεδάκια σου. Άλλες φορές θα τις προσπεράσεις βιαστικά στον δρόμο, ενώ ενίοτε μπορεί κάποια να σου τραβήξει την προσοχή και να τη βγάλεις μια φωτογραφία με το κινητό σου.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι αδέσποτες γάτες είναι πάντα κάπου εκεί έξω. Για την ακρίβεια, μοιραζόμαστε μαζί τους την πόλη μας. Ποιος, όμως, τις φροντίζει; Μπορεί να ξέρεις κάποιον/α που ταΐζει τις γάτες της γειτονιάς σου, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται μια πιο συντονισμένη προσπάθεια και το καλό είναι είναι ότι αυτή συμβαίνει ήδη στη Λευκωσία!

Οι αδέσποτες γάτες της Λευκωσίας έχουν «νέα σημεία συνάντησης»

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για προστασία και φροντίδα των τετράποδων συμπολιτών μας, η COSMOS Insurance και ο Δήμος Λευκωσίας έκαναν πραγματικότητα μια πρωτοβουλία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουμε με τις αδέσποτες γάτες και έχει πολλαπλά οφέλη τόσο γι’ αυτές όσο και για εμάς.

Μαζί, τοποθέτησαν 21 ταΐστρες σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, ενώ δημιουργήθηκαν και δύο οργανωμένα σημεία σίτισης, στον Πεδιαίο και στο Πάρκο Ολυμπιάδος. Για την ομαλή λειτουργία του εγχειρήματος είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμη η συμβολή εθελοντών που έχουν αναλάβει την εφαρμογή ενός συστήματος ελεγχόμενης και καθαρής σίτισης που σχεδιάστηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό.

Τα οφέλη της οργανωμένης σίτισης για τις γάτες και για εμάς

Για να παραφράσουμε τη γνωστή φράση, η πρωτοβουλία της COSMOS Insurance και του Δήμου Λευκωσίας καταφέρνει να έχει «και την τοπική κοινωνία υγιή και τον γάτο χορτάτο»! Τι εννοούμε; Ότι, πολύ απλά, όλοι επωφελούμαστε από αυτή!

Η δημιουργία οργανωμένων σημείων σίτισης για αδέσποτα βασίζεται στη φιλοσοφία της υπεύθυνης φροντίδας, η οποία συνδυάζει την τροφή με την υγειονομική επίβλεψη. Δεν πρόκειται μόνο για μια πράξη προσφοράς προς τα ίδια τα ζώα, αλλά έχει πολύ σημαντικά οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

● Έλεγχος Πληθυσμού: Τα οργανωμένα σημεία επιτρέπουν στους εθελοντές να εντοπίζουν εύκολα τα ζώα και να φροντίζουν για διαδικασίες στείρωσης και επανένταξής τους, που είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί μακροπρόθεσμα ο αριθμός των αδέσποτων.

● Βελτίωση Υγείας & Ευημερίας των Ζώων: Οι γάτες έχουν πρόσβαση σε ποιοτική τροφή και καθαρό νερό, άρα έχουν μικρότερη ανάγκη να τρέφονται από τα σκουπίδια, γεγονός που μειώνει τις ασθένειες.

● Μείωση Επιθετικότητας: Όταν τα ζώα είναι χορτάτα και σιτίζονται σε σταθερά σημεία, μειώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ τους.

● Υγιεινή και Καθαριότητα: Τα οργανωμένα σημεία σίτισης αποτρέπουν τη διασπορά τροφών στο περιβάλλον, την προσέλκυση παρασίτων και τη δημιουργία εστιών μόλυνσης, σε αντίθεση με το ανεξέλεγκτο τάισμα.

● Κοινωνική Αποδοχή & Συνύπαρξη: Μειώνονται οι αντιδράσεις από τους κατοίκους, καθώς η σίτιση γίνεται σε επιλεγμένα σημεία που δεν ενοχλούν, καλλιεργώντας μια κουλτούρα σεβασμού και πολιτισμού στην πόλη.

Η υπεύθυνη φροντίδα των αδέσποτων είναι δείκτης πολιτισμού

Σε μια χώρα όπως η Κύπρος όπου ο πληθυσμός των αδέσποτων γατών υπολογίζεται ότι ξεπερνά τον αριθμό των κατοίκων της, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι το λιγότερο απαραίτητες και ευπρόσδεκτες. Και για να δανειστούμε τα λόγια του Κυριάκου Τυλλή, CEO και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της COSMOS Insurance, «η συμπεριφορά μας προς τα ζώα είναι δείκτης πολιτισμού».