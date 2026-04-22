Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου οδηγείται αύριο, στις 08:30, η αίτηση ακύρωσης του εντάλματος έρευνας, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη», στην οικεία του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση του ΚΥΠΕ.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Δικαστού του Ανωτάτου, Έλενας Εφραίμ, σε μια εξέλιξη που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της νομικής της βαρύτητας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γραπτές αγορεύσεις των δικηγόρων κατατίθενται σήμερα Τετάρτη ηλεκτρονικά, ενώ αύριο θα αναπτυχθούν προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου, ανοίγοντας ουσιαστικά τη συζήτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής είδησης του ΚΥΠΕ, σύμφωνα με την οποία η αίτηση είχε ήδη καταχωρηθεί μέσω του συστήματος iJustice και αναμενόταν ο καθορισμός ημερομηνίας εξέτασης, με το ενδεχόμενο –που πλέον επιβεβαιώνεται– να εκδικαστεί εντός της εβδομάδας.

Στο επίκεντρο της νομικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το ζήτημα του δικηγορικού απορρήτου και της προστασίας της σχέσης δικηγόρου–πελάτη, με την πλευρά Κληρίδη να εγείρει σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο συλλογής και ενδεχόμενης αξιοποίησης κατασχεθέντος ηλεκτρονικού υλικού.

Υποστηρίζεται ότι το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα τρίτων προσώπων, γεγονός που –κατά τη θέση της υπεράσπισης– καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση αυστηρών εγγυήσεων κατά την εξέτασή του, ακόμη και με τη συμμετοχή ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, ιδανικά εκπροσώπου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Παράλληλα, η υπεράσπιση κάνει λόγο για «δυσανάλογη» και «περιττή» αστυνομική ενέργεια, με τον δικηγόρο Χρίστο Κληρίδη να υποστηρίζει ότι ο Νίκος Κληρίδης δεν είναι ύποπτος αλλά μάρτυρας, ο οποίος είχε ήδη συνεργαστεί με τις Αρχές παραδίδοντας σχετικό υλικό.

Κατά την ίδια θέση, υπήρχαν ηπιότερα μέσα για τη συλλογή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων στοιχείων.

Σημαντική πτυχή της διαδικασίας αποτελεί και το αίτημα για έκδοση προσωρινού διατάγματος, ώστε τα κατασχεθέντα τεκμήρια να μην χρησιμοποιηθούν μέχρι την τελική κρίση του Δικαστηρίου.

Όπως έχει επισημανθεί, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, το ένταλμα ενδέχεται να ακυρωθεί εξ υπαρχής, με αποτέλεσμα τα σχετικά τεκμήρια να μην μπορούν να αξιοποιηθούν ως μαρτυρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ