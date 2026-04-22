Σε σειρά στοχευμένων ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών, ενισχύοντας τον συντονισμό, την οργάνωση και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, προχωρεί ο ΕΟΑ Λάρνακας με την δρομολόγηση επιθεωρήσεων των 114 οικοδομών που έχουν υποβληθεί για εξέταση αλλά και άμεση αντιμετώπιση των 15–20 που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου στην πόλη της Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του στο πλαίσιο αυτό, «έχει καταρτιστεί οργανόγραμμα στελέχωσης του Τμήματος Επικίνδυνων Οικοδομών του Τομέα Επιβολής με στόχο την άμεση ενίσχυση του τομέα με προσωπικό αποκλειστικά για διαχείριση θεμάτων επικίνδυνων οικοδομών».

Αναφέρεται ότι το οργανόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ άτομα, καθώς και ότι η πλήρης στελέχωση του τμήματος προωθείται βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, είτε μέσω της μόνιμης πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων είτε μέσω πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα».

Περαιτέρω, προστίθεται, «έχει δημοσιευθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών που αφορούν την καταγραφή και αξιολόγηση των πέραν των 563 καταγεγραμμένων φερόμενων επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές στον ΕΟΑ Λάρνακας».

Παράλληλα, «θα επιθεωρηθούν και οι επιπρόσθετες 114 οικοδομές οι οποίες υποβλήθηκαν για εξέταση στον ΕΟΑΛ από την ημέρα λειτουργίας του, αν και ενδέχεται κάποιες ή όλες να περιλαμβάνονται στις πιο πάνω καταγεγραμμένες υποθέσεις που παραπέμφθηκαν από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές».

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται, «θα πραγματοποιηθεί προκαταρκτική προτεραιοποίηση των περιπτώσεων, ενώ εξειδικευμένοι πολιτικοί μηχανικοί θα αναλάβουν την επιτόπια καταγραφή, αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των οικοδομών, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διαχείρισή τους».

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη της σχετικής νομοθεσίας σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, ενώ προωθείται και η πρόσληψη Διοικητικού Λειτουργού με νομική κατεύθυνση, για την ενίσχυση της νομικής υποστήριξης του έργου του τμήματος.

«Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην άμεση αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων περιπτώσεων», διαβεβαιώνει ο οργανισμός. Συγκεκριμένα, διευκρινίζει, «για αριθμό περίπου 15–20 οικοδομών που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου εντός της πόλης της Λάρνακας, έχει ήδη ξεκινήσει η διενέργεια άμεσων επιτόπιων, οπτικών ελέγχων από εξαμελές κλιμάκιο αποτελούμενο από μηχανικούς, τεχνικούς και Λειτουργούς τόσο του ΕΟΑ Λάρνακας, όσο και του Δήμου Λάρνακας, με στόχο τη λήψη άμεσων μέτρων άρσης της επικινδυνότητας».

Η πρωτοβουλία αυτή «αποσκοπεί: στην αξιολόγηση της κατάστασης ήδη καταγεγραμμένων και φερόμενων επικίνδυνων οικοδομών και στην αναθεώρηση του βαθμού επικινδυνότητάς τους, στον εντοπισμό, την καταγραφή και τον οπτικό έλεγχο και άλλων οικοδομών που ενδέχεται να κατατάσσονται στις επικίνδυνες, στην εξέταση της υγειονομικής κατάστασης και στην άρση οχληρίας σε οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες ή βρίσκονται υπό αξιολόγηση».

«Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συντονισμένων παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες οικοδομές, με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την πρόληψη κινδύνων», αναφέρεται.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας καταλήγει ότι «σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας, παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή, με ετοιμότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, για να αντιμετωπίζει προκλήσεις και να δίνει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες, συνεχίζει να ενισχύει την πρόληψη, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική ανταπόκριση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Διαβάστε επίσης: Στρόβολος:Πυρκαγιά σε σωρό από άχρηστα υλικά σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία

Πηγή: ΚΥΠΕ