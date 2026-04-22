Καταζητούνται οι MERCISSE MVUAMA LUZOLO 28 ετών και DIEU MERCI LIMBAYA FUNGULA 26 και οι δύο από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων, σε σχέση με υπό διερεύνηση υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ληστείας, του περί καταπολέμησης ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας νόμου, κά.



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.







