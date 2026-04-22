Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα από την Παρασκευή θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά γενικά μέτριοι, 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.