Το Επαρχιακό Δικαστήριο διέταξε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του τέως προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργος Κούμας, σύμφωνα με δημοσίευμα του philenews.

Η περιουσία που δεσμεύτηκε ανέρχεται σε περίπου 3,4 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει ακίνητα καθώς και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς εντός Κύπρου.

Το αίτημα για τη δέσμευση υποβλήθηκε από την Αστυνομία μέσω της ΜΟΚΑΣ, ενώ το σχετικό διάταγμα εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή. Σε περίπτωση καταδίκης, τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να δημευθούν υπέρ του κράτους.

Ο Γιώργος Κούμας αντιμετωπίζει συνολικά 25 κατηγορίες. Οι 23 αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τις ιδιότητές του και το ασυμβίβαστο, ενώ οι υπόλοιπες δύο σχετίζονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε όρους, μεταξύ των οποίων η υπογραφή προσωπικής εγγύησης ύψους 100 χιλιάδων ευρώ, καθώς και η εξασφάλιση εγγυητή. Οι όροι κρίθηκαν απαραίτητοι για να διασφαλιστεί η παρουσία του στη δικαστική διαδικασία.