Σημαντικό πρόβλημα διάβρωσης παρουσιάζει η ακτή στην περιοχή του ξενοδοχείου Radisson Beach στην Βορόκληνη, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ο Αντιδήμαρχος Βορόκληνης Νεόφυτος Φακοντής και η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας Νεοφυτούλα Αγγελίδου.

Σύμφωνα με την κα. Αγγελίδου "υπάρχουν προβλήματα διάβρωσης της παραλίας υπάρχουν και υποχωρήσεις της ακτής. Είμαστε σε επαφή με το Τμήμα Δημοσίων Έργων από τα μέσα της περασμένης χρονιάς. Στην περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί έργα για αντιμετώπιση της διάβρωσης της παραλίας. Μάλιστα έχουν ολοκληρωθεί σειρά έργων που αφορούσαν την προσθήκη κυματοθραυστών αλλά και η αφαίρεση ενός κάθετου λιμενοβραχίονα που υπήρχε στην περιοχή του ξενοδοχείου Lebay".

Η κα. Αγγελίδου ανέφερε πως "μας θορύβησαν ιδιαίτερα τα φαινόμενα που παρατηρήσαμε και είχαμε από τον Σεπτέμβριο του 2025 επαφή με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και εξετάζουμε τις λύσεις που πρέπει να δώσουμε".

Η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας ανέφερε πως όταν κατασκευάστηκε ο πεζόδρομος λήφθηκε υπόψη το εύρος της παραλίας, γι’ αυτό και το Τμήμα Πολεοδομίας είχε αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν θα γίνει σε πασσάλωση και έγινε σε θεμελίωση. «Το φαινόμενο της διάβρωσης όμως παρουσιάζεται σε όλο το μήκος του πεζόδρομου, είτε έχουμε πασσάλους είτε έχουμε θεμελίωση και είναι κάτι που μας προβληματίζει ιδιαίτερα λόγω του ότι είναι πολύ έντονο ειδικά μετά την αφαίρεση και του κάθετου λιμενοβραχίονα» συμπλήρωσε.

Έκανε λόγο για «περίπλοκο θέμα» λέγοντας ότι ο Δήμος έχει φέρει δυο συμβούλους, ωστόσο «κύριοι σύμβουλοι μας είναι το κράτος, οι αρμόδιοι του Τμήματος Δημοσίων Έργων και αναμένουμε να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση».

Σε ερώτηση για το τι πήγε λάθος παρά το ότι έγιναν μελέτες και έργα στην περιοχή, με κόστος εκατομμυρίων ευρώ, ο Αντιδήμαρχος Βορόκληνης Νεόφυτος Φακοντής αναφέρθηκε στη μελέτη που έκανε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2010 με μια μικρή επικαιροποίηση το 2012. Είπε πως όταν θα άρχιζε η κατασκευή των κυματοθραυστών μετά από δέκα χρόνια, έπρεπε τα Δημόσια Έργα να είχαν επαφή με το Πολυτεχνείο για να επικαιροποιήσει την μελέτη με βάση τα δεδομένα εκείνης της εποχής. «Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στους πρώτους κυματοθραύστες που έγιναν πριν από την μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είπε ότι η Βορόκληνη πλήρωσε το 50% ενώ είπε ότι «τώρα πληρώνουμε το 25% λόγω του ότι έγινε επιχορήγηση 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο 25% από το κράτος».

"Οι κυματοθραύστες κόστισαν περίπου 4 εκατομμύρια ως εκ τούτου η Βορόκληνη πληρώνει κάθε χρόνο ένα ποσό 100 χιλιάδες ευρώ μέχρι να εξοφληθεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής δαπάνης" συμπλήρωσε ο κ. Φακοντής.

Ο Δήμος Λάρνακας, ανέφερε από την πλευρά της η κα. Αγγελίδου "έχει λάβει κάποια μέτρα ασφάλειας για τον κόσμο. Βεβαίως αρκετοί πολίτες δεν υπακούνε γι’ αυτό συχνά επιβλέπουμε την περιοχή. Βεβαίως αυτή δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να έχει ένα παραλιακό μέτωπο που είναι σε χρήση όλο τον χρόνο. Καλούμε τις αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα".

Μίλησε για «εθνικό πρόβλημα» καθώς όπως είπε, η διάβρωση δεν είναι τοπικής «και πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις για να δούμε τα κατάλληλα αποτελέσματα την ώρα που πρέπει». «Αυτή την στιγμή στην περιοχή έχουμε καταγράψει προβλήματα ασφάλειας, αισθητικής ασχήμιας αλλά και υποχώρησης του εδάφους» είπε.

Ζήτησε να υπάρχει συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα και Υπουργεία για να δοθούν οι σωστές λύσεις. «Θα πρέπει να εντοπίσουμε από πού προήλθε αυτό το πρόβλημα και μετά να ψάξουμε τις λύσεις» διαφορετικά θα χάνουμε πόρους χωρίς να δίνουμε ουσιαστικές λύσεις, κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ