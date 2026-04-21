Το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου απέρριψε ομόφωνα την έφεση εργοληπτικής εταιρείας επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση υπέρ τεσσάρων πρώην οδηγών μπετονιέρας, οι οποίοι είχαν απολυθεί το 2011 με επίκληση πλεονασμού.

Η υπόθεση αφορούσε τους τέσσερις εργαζόμενους, οι οποίοι διεκδίκησαν αποζημιώσεις για αδικαιολόγητη απόλυση, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας περί μείωσης εργασιών δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν απέδειξε πραγματικές συνθήκες πλεονασμού, ενώ όπως σημειώνει στην απόφασή του λίγο πριν τις απολύσεις είχαν γίνει νέες προσλήψεις σε παρόμοια καθήκοντα.

Σύμφωνα με την απόφαση «ο ισχυρισμός περί εκσυγχρονισμού και μείωσης εργασιών δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς».

Εξάλλου, στην απόφαση τονίζεται ότι το βάρος απόδειξης για τον πλεονασμό φέρει αποκλειστικά ο εργοδότης και δεν αρκεί η γενική επίκληση οικονομικής μείωσης, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία.

Τελικά η έφεση απορρίφθηκε πλήρως, με τους τέσσερις οδηγούς να δικαιώνονται οριστικά.

Σημειώνεται ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού διαπίστωσε ότι οι απολύσεις δεν έγιναν υπό πραγματικές συνθήκες πλεονασμού, προχώρησε στον καθορισμό αποζημιώσεων για κάθε έναν από τους τέσσερις εργαζόμενους, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Πρώτου Πίνακα της εργατικής νομοθεσίας.

Οι αποζημιώσεις καθορίστηκαν εξατομικευμένα για τον κάθε οδηγό, ανάλογα με τα δεδομένα της απασχόλησής του, ενώ οι τελικές αποφάσεις εκδόθηκαν ξεχωριστά υπέρ εκάστου.

Με την απόρριψη της έφεσης από το Ανώτατο Δικαστήριο, οι επιδικασθείσες αποζημιώσεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ, μαζί με την επιδίκαση δικαστικών εξόδων υπέρ των εργαζομένων.



Πηγή: ΚΥΠΕ