Καταζητείται ο Mohamad Alfares, 15 ετών, από Συρία, κάτοικος επαρχίας Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, και κλοπής, που διαπράχθηκε στις 09/04/2026, στο Ακάκι, επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Περιστερώνας, στα τηλέφωνα 22-607606 ή 22-607607, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.







