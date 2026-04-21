Στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της ετοιμότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των δυνάμεων πυρόσβεσης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, προχωρά στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ασκήσεων που προσομοιώνουν ρεαλιστικά σενάρια έκτακτης ανάγκης. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην Εβδομάδα Πυρασφάλειας και αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση του συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών όσο και στην ενημέρωση του κοινού.



Αυτούσια η ανακοίνωση:



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Πυρασφάλειας, την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί συνδυασμένη Άσκηση Διάσωσης και Κατάσβεσης πυρκαγιάς σε πολυώροφο κτήριο, με ονομασία «ΠΥΡΣΟΣ 2026», στο κτήριο Limassol Del Mar, στην παραλιακή περιοχή Γερμασόγειας, στη Λεμεσό.



Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην εν λόγω περιοχή κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.



