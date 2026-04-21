Συνεκπαίδευση προσωπικού της Εθνικής Φρουράς και των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας Κύπρου–Γαλλίας, με έμφαση στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, η συνεκπαίδευση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διμερούς Στρατιωτικής Συνεργασίας Κύπρου - Γαλλίας και περιέλαβε μικρής κλίμακας Τακτική Άσκηση μετά Στρατευμάτων, καθώς και εκπαίδευση σε αντικείμενα που αφορούν την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών.

Προστίθεται ότι η δραστηριότητα προάγει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών, ενδυναμώνει τη διμερή στρατιωτική συνεργασία και ενισχύει την ικανότητα ανταπόκρισης της Εθνικής Φρουράς σε ρεαλιστικές συνθήκες επιχειρήσεων.







Πηγή: ΚΥΠΕ