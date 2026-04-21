Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι, αντιδρώντας στις επιπτώσεις που προκαλεί η διαχείριση του αφθώδους πυρετού, με τη διαμαρτυρία να προγραμματίζεται για την Πέμπτη στις 11:00 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, η εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, περιέγραψε μια δραματική κατάσταση για τον κλάδο, τονίζοντας ότι «τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο», με τους επαγγελματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενα χρέη και οικονομική ασφυξία.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Εκπροσωπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κ. Πίπη, την ώρα που θανατώνονταν ζώα κτηνοτρόφων, επικράτησε ένταση, καταγγέλλοντας ειρωνική στάση εκ μέρους του. «Αντί να καθίσουν μαζί μας να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, μας έλεγαν με ύφος 100 Καρδυναλίων ότι αυτά είναι τα πρωτόκολλα», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των αποζημιώσεων, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό, παρά τις εξαγγελίες για ενισχύσεις της τάξης των 20 έως 35 ευρώ ανά ζώο. «Ούτε για τα βασικά έξοδα δεν έχουν ξεκινήσει να πληρώνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξέφρασε έντονη ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι, ακόμη και με τη συνέχιση των θανατώσεων, η εξάπλωση της νόσου δεν ανακόπτεται. Έθεσε δε ζήτημα άνισης αντιμετώπισης σε σχέση με τα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι «δεν γίνεται από τη μία να θανατώνουμε τα ζώα μας και από την άλλη να μην εφαρμόζονται αντίστοιχα μέτρα».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη λάβει μέτρα πρόληψης από τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώνεται, με τις οικονομικές υποχρεώσεις να συσσωρεύονται.



