Η Κύπρος καταγράφει διαφοροποιημένες επιδόσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα από την Κομισιόν μέσω της DG GROW, με επιστημονική υποστήριξη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC).

Η μελέτη εξετάζει τις επιδόσεις των ΜμΕ σε δέκα βασικές διαστάσεις πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιχειρηματικότητα, τη «δεύτερη ευκαιρία», την προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις και την ανταποκρινόμενη διοίκηση, τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες προμήθειες, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ενιαία αγορά, τις δεξιότητες και την καινοτομία, το περιβάλλον, τη διεθνοποίηση και την ψηφιοποίηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κύπρος καταγράφει 48% στην επιχειρηματικότητα και 50% στη «δεύτερη ευκαιρία».

Στην κατηγορία «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και ανταποκρινόμενη διοίκηση το ποσοστό διαμορφώνεται στο 31%, ενώ στις κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες προμήθειες στο 47%. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση καταγράφεται στο 67% και η ενιαία αγορά στο 68%. Στις δεξιότητες και την καινοτομία το ποσοστό ανέρχεται σε 55%, στο περιβάλλον σε 44%, στη διεθνοποίηση σε 44% και στην ψηφιοποίηση σε 40%.

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος εμφανίζεται πάνω από τον μέσο όρο στην επιχειρηματικότητα. Κάτω από τον μέσο όρο καταγράφονται οι επιδόσεις στη «δεύτερη ευκαιρία», στην ανταποκρινόμενη διοίκηση, στις κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες προμήθειες, στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στο περιβάλλον.

Σε επίπεδα κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ κινούνται οι τομείς της ενιαίας αγοράς, των δεξιοτήτων και καινοτομίας, της διεθνοποίησης και της ψηφιοποίησης.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανάλυσης, οι επιδόσεις των ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζονται από πολυδιάστατη δομή, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους τομέων.

Η έκθεση αναφέρει ότι η πρώτη κύρια συνιστώσα της στατιστικής ανάλυσης εξηγεί περίπου το 36% της συνολικής διακύμανσης, στοιχείο που υποδηλώνει ότι δεν είναι εφικτή η συμπύκνωση των αποτελεσμάτων σε έναν ενιαίο δείκτη.

Το εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών και την αποτύπωση των τάσεων στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία της έκθεσης, αυτή βασίζεται σε 102 δείκτες που προέρχονται από περίπου 20 διαφορετικές πηγές δεδομένων και καλύπτουν τις δέκα διαστάσεις αξιολόγησης.

Η μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων, όπως τον εντοπισμό ακραίων τιμών και σφαλμάτων, την αντιμετώπιση ελλιπών δεδομένων, την κανονικοποίηση των δεικτών και τη στάθμιση των επιμέρους παραμέτρων. Παράλληλα, πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση για τη διασφάλιση της συνοχής και της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών.

Πηgή: ΚΥΠΕ