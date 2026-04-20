Ενώπιον του Υπουργικού οδηγείται εκ νέου η πολύκροτη υπόθεση Σάντη.

Ο Υπουργός δικαιοσύνης ενημερώθηκε από τον Αρχηγό της αστυνομίας για την πορεία των ερευνών των ανακριτών, που λαμβάνουν δεκάδες καταθέσεις επιχειρώντας να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής ανέφερε ότι «είχα μια ενημέρωση από τον κ. Αρχηγό, με βάση όσα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και αύριο θα ενημερώσω το Υπουργικό Συμβούλιο για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με αυτή την υπόθεση.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, χωρίς όμως να αποκλείεται οι έρευνες να συνεχιστούν από την αστυνομία.

«Ότι πρέπει να γίνει θα γίνει στη βάση των θεσμοθετημένων διαδικασιών που προνοούνται και θα υπάρξει εις βάθος διερεύνηση όλων όσων πρέπει να διερευνηθούν», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στα αποτελέσματα των ελέγχων της Europol, η οποία τοποθετείται στο ΣΙΓΜΑ, για την πορεία των ερευνών.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι λάβαμε ένα αίτημα με πληροφορίες στις 8 Απριλίου 2026, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό της Europol».

Την ίδια ώρα, η λήψη καταθέσεων συνεχίζεται με τους ανακριτές να επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι τις πολύκροτης υπόθεσης.

Κατέθεσε ο Κώστας Κληρίδης

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης επιβεβαίωσε ενώπιον των ανακριτών ότι είχε αποστείλει ένα sms, προς τον πρώην δικαστή.

Βάσει των ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη, το sms αυτό στάληκε μετά από συνομιλία του Νίκου Κληρίδη με άγνωστο πρόσωπο, το οποίο ο δικηγόρος θεώρησε ότι είναι ο Χριστοδούλου και το εξέλαβε ως απειλή.

Ο Κώστας Κληρίδης έστειλε στον Χριστοδούλου το ακόλουθο μήνυμα: «Ο αδελφός μου κατόπιν πληροφοριών κάποιων συναδέλφων του κατέστη γνώστης κάποιων ισχυρισμών μιας κοπέλας που σε αφορούσαν αλλά ενδιαφέρθηκε για το θέμα της για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους.

Με διαβεβαιώνει ότι δεν είχε καμιά γνώση περί φυγάδευσης της κοπέλας, ούτε πρόκειται να έχει οποιανδήποτε περαιτέρω ανάμειξη».

Σύμφωνα, με πληροφορίες της ιστοσελίδας οι ανακριτές της υπόθεσης διαπίστωσαν ότι υπάρχει κι άλλη φωτογραφία στα τεκμήρια που κατέθεσε ο Μακάριος Δρουσιώτης, η οποία λήφθηκε από το διαδίκτυο.

Η φωτογραφία κλάπηκε από προφίλ γυναίκας την οποία ανάρτησε σε λογαριασμό της.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε περί το 2010 στο Μονακό και σε αυτή φαίνεται μια Κύπρια νεαρή φοιτήτρια τότε στην Αγγλία, η οποία μετά που πέτυχε την εισαγωγή της σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, ο Κύπριος πατέρας της που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, της έκανε δώρο ένα ταξίδι στη Γαλλία.

Οι ανακριτές, όπως αναφέρεται εντόπισαν την κοπέλα που φαίνεται στη φωτογραφία και την κάλεσαν για κατάθεση, όπου παρέδωσε την γνήσια φωτογραφία με την ίδια μπροστά από την κόκκινη Porsche.