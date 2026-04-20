Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να κινείται κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή, ωστόσο από την Παρασκευή αλλάζει σταδιακά το σκηνικό, καθώς στην ατμόσφαιρα αναμένεται να επιστρέψει η σκόνη, συνοδευόμενη από αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα μεμονωμένων βροχών.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια και στα ανατολικά παράλια, μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά στα δυτικά και στα βόρεια παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Την Παρασκευή, θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αρχίσει να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.