Η επιβεβαίωση εγγραφής για τα παιδιά που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο Δημοτικό Σχολείο (τάξεις Α΄-Β) θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσα από τη διαδικτυακή πύλη eΔΕΑ, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο, υπενθυμίζει, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Για την περίοδο που θα πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση εγγραφών θα ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες με νέα ανακοίνωση σημειώνει.

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.), υπενθυμίζει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/ριών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (τάξεις Γ΄- Στ΄) και Νηπιαγωγείων (4 4/12 - 6 χρονών) ότι η επιβεβαίωση των εγγραφών, για τη σχολική χρονιά 2026-2027, θα πραγματοποιηθεί από τις 21 μέχρι και τις 24 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιβεβαίωση των εγγραφών θα γίνει, όπως και την περσινή σχολική χρονιά, ηλεκτρονικά για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες που θα φοιτήσουν στις τάξεις Γ΄ - Στ΄ του Δημοτικού Σχολείου και όλα τα παιδιά 44/12 χρονών και άνω (με ημερομηνία γέννησης 01/09/2020 - 30/04/2022), που θα φοιτήσουν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, καθώς και για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 4/12 - 4 8/12 χρονών (με ημερομηνία γέννησης 01/01/2022 - 30/04/2022) που θα φοιτήσουν στα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Η Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών στη διεύθυνση https://engrafes.moec.gov.cy/ θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή των παιδιών τους από την Τρίτη, 21 μέχρι και την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταβούν στη συγκεκριμένη Πύλη και μέσω του διαδικτυακού Συνδέσμου (Banner) που υπάρχει στον ιστότοπο του Υ.Π.Α.Ν. www.moec.gov.cy, στον οποίο είναι αναρτημένο και Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους γονείς/κηδεμόνες.

Οι γονείς/κηδεμόνες που δυσκολεύονται να κάνουν την ηλεκτρονική επιβεβαίωση, μπορούν να επικοινωνήσουν για παροχή βοήθειας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί τους, τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Οι γονείς/κηδεμόνες, που θα κάνουν με επιτυχία την ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους, θα λάβουν σχετικό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (αν αυτή έχει δοθεί).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 27 Απριλίου τα σχολεία θα επικοινωνήσουν, τηλεφωνικώς, με τους γονείς/ κηδεμόνες που δεν θα μπορέσουν, για οποιονδήποτε λόγο, να κάνουν ηλεκτρονικά την επιβεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους, ώστε αφού εξασφαλίσουν τη συγκατάθεσή τους, να προβούν τα ίδια στην επιβεβαίωση της εγγραφής των συγκεκριμένων μαθητών/ριών.

Πηγή: ΚΥΠΕ